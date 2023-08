Hetty Schoorel (93) brengt ode aan vogel die haar in Jappenkamp hielp: ’Tjoesmai gaf veerkracht’

Amstelveen - Hetty Schoorel maakte haar schrijfdebuut op 92-jarige leeftijd met een nagenoeg ongelooflijk maar waargebeurd relaas. In Tjoesmai vertelt ze hoe een tamme zangvogel haar als tienermeisje door de moeilijkste periode in haar leven, de tijd in een Jappenkamp, hielp. Inmiddels zijn er plannen voor een film en podcast. „Dit verhaal moest de wereld in.”

De 93-jarige Hetty Schoorel die een boek schreef over haar tijd in een Jappenkamp, waar ze haar tamme vogeltje (foto links) mee naar binnen smokkelde. Ⓒ MARCEL ANTONISSE