Britten in verlegenheid met NAVO-pleidooi

Premier Theresa May beloofde in januari in Washington nog aan aan president Donald Trump dat ze zich ervoor zal inzetten dat de Europese NAVO-landen zich aan de 2 procentregel gaan houden en dan zou Trump voor 100 procent achter de NAVO staan. Het bondgenootschap ligt bij Trump zwaar onder vuur wegens de kosten. Volgens hem wordt het bondgenootschap belangeloos door Washington betaald, terwijl de overige bondgenoten er geen cent voor over hebben.

De Britten zijn trots op hun militaire tradities en status als (ex-)wereldmacht. Het is volgens de berekeningen van het IISS en van het Stockholm International Peace Research Institute, afgezien van Rusland, het Europese land dat met bijna 53 miljard euro (2015) het meest uittrekt voor defensie. Afgaande op de uitgaven is het Britse leger het vijfde van de wereld, na de VS (circa 562 miljard euro, 3,3 procent van het bbp in 2015), China, Saudi-Arabië en Rusland.

De uitgaven aan defensie in Nederland bedroegen in 2015 naar schatting 7,75 miljard euro en kwamen daarmee maar nauwelijks boven de 1 procent van het bbp uit. Ook wanneer, zoals nu, meer wordt uitgegeven, maar het bbp groeit door economische voorspoed snel, dan blijft de 2 procentnorm ver uit zicht. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei dinsdag dat de NAVO-landen, exclusief de VS, vorig jaar gezamenlijk wel meer hebben uitgegeven aan defensie dan het jaar ervoor.