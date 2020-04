Weer honderden coronapatiënten overleden in New York

Cuomo had iets positiever nieuws over het aantal nieuwe patiënten dat moest worden opgenomen. Dat is met 2000 nog altijd aanzienlijk, maar het lijkt zich te stabiliseren. Er liggen nu 17.316 coronapatiënten in het ziekenhuis, voor de derde dag op rij een teruggang en het geringste aantal sinds 5 april. In de stad werden de afgelopen weken onder meer veldhospitalen opgezet om de toestroom aan patiënten aan te kunnen. De normaal zo drukke straten in de metropool zijn nagenoeg leeg.

Het wereldwijde aantal doden door het coronavirus is gestegen tot boven de 150.000, zo blijkt uit een telling van de website Worldometer. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de Verenigde Staten, waar zeker 35.000 mensen aan Covid-19 zijn overleden.

Actuele cijfers

Worldometer is een website die veel gegevens biedt over bijvoorbeeld bevolkingsgroei en wordt onderhouden door Amerikaanse onderzoekers.

Persbureau AFP heeft berekend dat ongeveer 60 procent van de wereldbevolking in quarantaine of lockdown zit. Het gaat om 4,5 miljard mensen. Sommige landen, zoals Italië en Spanje, hebben delen van het land volledig afgesloten van de buitenwereld.

Een aantal landen, zoals Polen en Denemarken, gaan de strenge maatregelen vanaf komende week versoepelen zodat het dagelijkse leven en de economie weer op gang kunnen komen.