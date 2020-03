Coronavirus nu ook in Groningen

„Het gaat om een 21-jarige studente uit Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest”, meldt de GGD in de Martinistad. „En een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela.” Er loopt nog een onderzoek om de bron van de besmetting van de Oost-Groningse te achterhalen.

Het UMCG in Groningen staat al een tijdje op scherp. „We hebben juist vandaag al onze medewerkers gevraagd niet naar bijvoorbeeld congressen te gaan of andere werkbezoeken af te leggen. Ook organiseren we ze niet meer hier”, aldus woordvoerster Janneke Kruse woensdagavond, kort nadat het nieuws bekend werd gemaakt. „Het gaat ons erom dat we het risico op besmetting verkleinen en dat betekent dat we het aantal contacten tussen mensen willen verkleinen.”

Kruse: „Ook zijn er voorlopig geen colleges voor de studenten. We onderzoeken nu hoe we eventueel met moderne communicatie daar een alternatieve oplossing voor kunnen vinden. Maar het moet, we ontvangen juist in het UMCG dagelijks duizenden mensen die kwetsbaar zijn; ouderen, mensen met kanker. We willen het virus buiten de deur houden.” Bovendien is het UMCG het grootste ’bedrijf ’ in het noorden tot ver onder Zwolle. „Er werken dertienduizend mensen in het ziekenhuis. Dat zijn grote groepen mensen.”

Een van de twee Groningse gevallen is een studente, die in Noord-Italië is geweest. Het gaat echter niet om een lid van studentenvereniging Vindicat, die vorige week in het nieuws kwamen vanwege hun Italiaanse ski-trip. De 900 leden van Vindicat waren een week later pas op reis. Vindicat opende toevallig juist woensdagavond na alle heisa weer de sociëteit aan de Grote Markt. „Het is niet iemand van ons, dus geen extra maatregelen op dit moment. We zullen er donderdag over vergaderen”, aldus rector Floris Hamann.