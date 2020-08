Schaamhaar- en erectiebier, naaktvliegen en andere blunders

Het Huruhurbier van brouwer Hell’s Basement Brewery in Alberta kwam in opspraak toen bleek dat Maori de naam gebruiken voor schaamhaar. De producent vond dat in tegenstelling tot veel mensen in de wereld niet zo grappig en besloot de naam te veranderen.

De fastfoodketen KFC dacht de slogan Finger Licking Good in het Chinees te moeten vertalen. Toen stond er ’we snijden je vingers af’ of ’eet je vingers op’.

Starbucks hing in Duitsland posters met de onschuldige tekst ’Enjoy your latte’ op. In het Duits staat Latte voor erectie.

Het stofzuigersbedrijf Electrolux dacht leuk te doen met de slogan „Nothing sucks like an Electrolux.” Maar ja It Sucks, betekent natuurlijk ’waardeloos’.

Honda Jazz

De Honda Jazz heet nu alleen maar zo omdat de eerste naam Fitta in Scandinavische landen een grove vloek is.

American Airlines ging in de fout met de slogan voor de vernieuwde first class: ’Fly in Leather’. Spaanstalige klanten kregen een advertentie waarin ze werden opgeroepen naakt te komen vliegen.

Uit het graf herrezen

De kreet ’Pepsi gives you zest for live’ deed het in China niet echt goed, want de inwoners lazen daarin dat je je voorvaderen weer uit hun graf moest laten herrijzen.

Chevrolet lanceerde in Latijns-Amerika en Spanje het model ’no va’: Spaans voor „werkt niet.” De verkopen van de Nova waren niet vooruit te branden.

Merrie gevuld met was

Concurrent Coca Cola ging de mist in met de letterlijke vertaling van de merknaam in Chinese tekens tot Kekoukela. Toen stond er ’Merrie gevuld met was’. Coke zocht toen 40.000 karaktercombinaties die uiteindelijk ’kokoukole’ betekenden: geluk in je mond’.

Bacardi tot slot dacht Duitse jongeren aan te spreken met Pavian. Helaas staat dat voor baviaan.