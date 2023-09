Gemeentehuis ontruimd omdat iemand granaat meebracht

DOORN - Het gemeentehuis in het Utrechtse Doorn werd donderdagmiddag kort ontruimd nadat iemand daar een granaat mee naar binnen had genomen. Die persoon had de granaat gevonden op de milieustraat in Doorn. Het pand is nu weer vrijgegeven, meldt de politie.

Mensen die in het pand waren moesten buiten wachten terwijl het Team Explosieven Veiligheid het explosief onderzocht. Deze bleek ongevaarlijk, en is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.