Utrecht treft maatregelen voor WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko

Dat heeft de driehoek dinsdagmiddag bekendgemaakt. Volgens de Utrechtse burgemeester Dijksma hebben zij en de andere leden van de driehoek ’er vertrouwen in dat, ervan uitgaande dat het Marokkaanse elftal woensdag wint, de overwinning woensdag kan worden gevierd op een feestelijke manier die past bij de geweldige prestatie die het Marokkaans elftal heeft neergezet door de finale van het WK te halen.’ Ook zei ze bij een eventueel verlies de teleurstelling te begrijpen. ’Bij die teleurstelling past dan geen geweld maar grote trots en een unieke wedstrijd om de derde plaats op dit wereldkampioenschap.’

Daarnaast wordt op en rondom het Moskeeplein extra verlichting geplaatst en is er aanvullend cameratoezicht. Het veiligheidsrisicogebied geldt van woensdag 14 december 17.00 uur tot donderdag 15 december 02.00 uur, zodat preventief gefouilleerd kan worden op vuurwerk.

Vlam in de pan

Jongerenwerkers, vrijwilligers van de moskee, toezichthouders, zogenoemde stadsmakers en (wijk)agenten konden niet voorkomen dat aan het eind van de avond de vlam in de pan sloeg bij de laatste twee wedstrijden. Nadat Portugal naar huis was gestuurd, werden agenten bekogeld met stenen, blikjes en zwaar vuurwerk. Twaalf werden er getroffen; vier raakten lichtgewond.

Vier personen die na afgelopen wedstrijden de openbare orde verstoorden, krijgen een gebiedsverbod en een meldplicht. Om te voorkomen dat het verkeer in Lombok vastloopt doordat automobilisten rondjes rond Lombok en het Westplein blijven rijden, worden ook extra verkeersmaatregelen genomen.

In de voorronde deed ’Utrecht’ het nog goed in vergelijking met de drie grootste steden. Maar na de achtste en kwartfinale was het steeds bal in de Kanaalstraat, voor de moskee en op het Westplein. Relschoppers namen na die wedstrijden steeds het stokje van de feestvierders over, die hun vreugde met vlaggen en vanuit toeterende auto’s niet onder stoelen of banken staken.

Zwaar knalvuurwerk werd echter steeds al aan het begin van de festiviteiten ter hand genomen. Een groot verschil met de voorgaande WK-wedstrijden is dat deze om 16.00 uur begonnen, en de halve finales om 20.00 uur. Eerder dan een uur of tien ’s avonds zal eventuele feestvreugde zo bezien niet omslaan naar een kat-en-muisspel met de ME.