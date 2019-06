Lichamen vermiste klimmers op Indiase berg gevonden

Naar een lichaam wordt maandag verder gezocht. De nog niet officieel geïdentificeerde lichamen zijn meegenomen naar een nabijgelegen basiskamp. De grenspolitie vond ook nog gereedschappen en ander materiaal dat de klimmers bij zich hadden.

De Indiase autoriteiten waren al bijna een maand op zoek naar de vier Britten, twee Amerikanen, een Indiër en een Australiër op de 7826 meter hoge berg Nanda Devi, de op een na hoogste piek in India. In het gebied was sprake van zware sneeuwval en lawines.

De vermiste klimmers begonnen op 13 mei te klimmen vanuit het basiskamp Munsiyari in de Noord-Indiase staat Uttarakhand. Het team zou op 26 mei terug zijn op het basiskamp.