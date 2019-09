Riet (21) beschreef marteling door SS’er op wc-papier

Riet Hoogland zat op 21-jarige leeftijd gevangen in het Oranjehotel. Haar gedachtes schreef ze op stukjes wc-papier. Ⓒ ANP

Scheveningen - Riet Hoogland (21) werd in 1941 door de Duitsers in de Scheveningse strafgevangenis opgesloten vanwege verzetsdaden. Ze hield een dagboek bij waarin ze gedetailleerd de gruwelen vastlegde waarvan ze getuige was. Riet werd anders dan velen weer vrijgelaten, maar echt vrij zou ze nooit worden.