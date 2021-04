‘De naam van Edith Schippers als nieuwe premier komt toch boven’

Demissionair premier Mark Rutte is ernstig beschadigd door het debat over de mislukte verkenning. Kan de VVD-lijsttrekker wel verder? Volgens politiek commentator Wouter de Winther staan ons de komende tijd mogelijk meer verrassingen te wachten: „Het is gevaarlijk om te concluderen dat Rutte doorgaat als premier. Maar als hij nu opstapt, is de VVD stuurloos.” In een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren gaat het uitgebreid over de ‘martelgang’ van Rutte, de interessante rol van Sigrid Kaag en de nieuwe kansen voor Wopke Hoekstra. Ook is De Winther aangenaam verrast door een aantal nieuwkomers.