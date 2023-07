Jackpot van een miljard (!) dollar: wat kun je zoal doen met al die poen?

Privéjets, huizen, sportwagens of een eigen eiland...

Amsterdam - Geen ton, geen miljoen, maar een miljard. Dat gigantische geldbedrag won een Amerikaan woensdag in de Amerikaanse Powerball-trekking. De man of vrouw uit Californië won 1,08 miljard dollar, omgerekend zo’n 965.055.600 euro. Wat betekent het winnen van zo’n geldbedrag en wat kan de nieuwbakken miljardair allemaal kopen voor zijn of haar nieuw verworven fortuin?