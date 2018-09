5 jaar cel voor man wegens misbruik dochters

Dat bleek uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. Het misbruik begon met het wassen van de meisjes onder de douche en ging steeds verder. De man ging daar jaren mee door, bekende hij huilend op de zitting. De ontucht eindigde toen de dochters achttien jaar werden.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het geëiste verbod van de vader contact met zijn dochters op te nemen is gezien de lange duur van de celstraf niet nodig, aldus de rechtbank in Zwolle.