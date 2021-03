RIVM: reproductiegetal zakt onder 1, grootste daling in de leeftijdscategorie 70+

Het aantal coronagevallen is afgelopen week vrijwel niet veranderd. In de laatste zeven dagen zijn 31.959 positieve tests geregistreerd, zo goed als gelijk aan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 31.984 meldingen van nieuwe coronagevallen. Het aantal ziekenhuisopnames bleef ook gelijk (van 1191 naar 1145). Het aantal sterfgevallen daalde wel iets.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, kwam weer onder de 1 uit. Het staat nu op 0,98, tegen 1,14 een week geleden en 1,04 afgelopen vrijdag. De verspreidingssnelheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten daalde fors.

Verder is bij mensen jonger dan 25 jaar een stijging te zien van het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is de grootste stijging van het aantal positieve coronatesten te zien. In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve coronatesten lager dan de week ervoor. De grootste daling is te zien in de leeftijdscategorie 70+. Een deel van die groep is gevaccineerd.

Ook het aantal meldingen vanuit de verpleeghuizen nam verder af, meldt het RIVM.

Aantal testers neemt toe

Volgens het RIVM nam het aantal mensen dat zich liet testen op Covid-19 voor de derde week op rij toe. Mensen in de leeftijdsgroep 30 tot en met 39 jaar lieten zich het vaakst testen in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Volgens het RIVM is dat „een positieve ontwikkeling”.