Supersnelle Franse corona-expres

Met de trein worden coronapatiënten vervoerd van zwaargetroffen gebieden naar ziekenhuizen op plekken waar de epidemie nog meevalt.

Medisch personeel wacht op het Parijse station Gare d’Austerlitz op de aankomst van de ’ambulance TGV’. Ⓒ Foto AFP

Elke wagon heeft vier bedden, en is bemand door een IC-arts, een anesthesist, een arts-in-opleiding en drie verpleegkundigen.

Een patiënt wordt naar de trein gebracht. Ⓒ Foto AFP

De transporten gaan vooral van het oosten van Frankrijk naar het westen van het land. Daar heeft de coronacrisis nog niet zo hard toegeslagen.

Nog een laatste controle en dan mag de ’ambulance TGV vertrekken. Ⓒ Foto AFP

Aanvankelijk werden patiënten met helikopters vervoerd. Het transport per trein is een stuk kalmer en patiënten kunnen veel beter verzorgd worden in een ’ambulance TGV’.