Cocaïne gevonden in Witte Huis, conservatieven wijzen naar één man

Slechts twee dagen nadat Joe Biden’s zoon Hunter (52) een bezoek bracht aan het Witte Huis, werd er een verdacht wit poeder gevonden. Wat de conservatieven aan het speculeren bracht. „Het zou geen spetterend 4 juli weekend zijn zonder dat Hunter Biden lijntjes van een buste van Teddy Roosevelt snuift”, zei de extreemrechtse Newsmax presentator Robb Schmitt na de ontdekking.

Een woordvoerder van de Secret Service vertelde aan de Washington Post dat er verdere tests nodig zijn. Er moet ook nagegaan worden hoe de stof in het Witte Huis is terechtgekomen. Het witte poeder werd tijdens een routine ronde gevonden. Waar het precies gevonden werd is niet duidelijk, maar de ontdekking leidde wel tot een korte evacuatie van het gebouw. Het team van de brandweer in DC - dat op de oproep reageerde -stelde vast dat de stof geen bedreiging vormde maar dat het om cocaïne zou gaan. „We hebben een gele balk met cocaïnehydrochloride,’ meldde een brandweerman van de D.C. afdeling gevaarlijke stoffen zondag om 8.49 uur, aldus de Washington Post.

’Niet van Hunter’

Hunter Biden, van wie bekend is dat hij worstelt met drugsmisbruik, was vrijdag in het Witte Huis voordat hij met zijn vader naar Camp David vertrok voor het 4 juli vakantieweekend. De president en zijn zoon houden vol dat hij van zijn verslaving is afgekickt. Onlangs sloot de jongere Biden een deal met de aanklagers van het ministerie van Justitie om gevangenisstraf te voorkomen nadat hij had gelogen op een federaal formulier voor de aankoop van een vuurwapen. Hij vinkte een vakje aan waarin hij beweerde dat hij geen illegale middelen gebruikte en er niet aan verslaafd was - een feit dat hem zou belemmeren een vuurwapen te kunnen kopen. Het formulier is in tegenspraak met de tijdlijnen en beweringen in Hunter Biden’s eigen memoires.

Critici en conservatieven van Biden hekelden Hunter’s pleidooi en beweerden dat iemand anders dan de zoon van de president gevangenisstraf zou krijgen voor dezelfde feiten. De deal hield ook in dat Hunter schuldig pleitte aan twee belastingmisdrijven.

