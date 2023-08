Noord-Korea: militair VS die land binnenliep zocht asiel

Het is de eerste keer dat de Noord-Koreaanse autoriteiten commentaar geven op de grensoverschrijding. Er zijn nog altijd geen gesprekken geweest tussen Pyongyang en Washington over de in Noord-Korea verblijvende Amerikaanse militair.

De 23-jarige Travis King bezocht op 18 juli Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, en liep tijdens een toeristische rondleiding opeens Noord-Koreaans grondgebied in, waar hij werd aangehouden. Niet lang voor zijn geruchtmakende actie had King twee maanden vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis.