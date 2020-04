Zweedse stad Lund gebruikt kippenmest tegen drukte

Tienduizenden mensen komen ieder jaar samen in de stad om Walpurgisnacht te vieren, een heidens feest met veel vreugdevuren. Nu wil de stad de plek leeg houden vanwege het coronavirus, maar er is geen lockdown in Zweden, dus verbieden zit er niet in.

Terwijl de discussie over de strategie van het land nog voortduurt, is de stad er niet gerust op. „Lund kan ook een epicentrum worden van het coronavirus in de laatste nacht van april”, zegt Gustav Lundblad, voorzitter van het milieucomité van de stad.

Om dat scenario uit te sluiten, zet de stad ruim een ton kippenmest in. „Daarmee kunnen we de gazons bemesten, en op daarnaast stinkt het, waardoor het minder prettig wordt om te zitten en een biertje te drinken.”