13 Marokkaanse migranten verdronken op weg naar Las Palmas

De 45 passagiers stapten vrijdag in de zuidwestelijke havenplaats Mirleft aan boord om de belangrijkste stad van de Canarische Eilanden, Las Palmas, te bereiken. Tien minuten na vertrek raakte de boot een rots en zonk. 24 mensen, onder wie een kind, konden uit het water worden gered. Acht van de passagiers zijn nog vermist.

Volgens de Marokkaanse nieuwsdienst 2M voeren de passagiers op een opblaasboot. Ze hadden per persoon tussen de 1.750 en 2.250 euro voor de overtocht betaald, bericht de Marokkaanse nieuwswebsite Hespress.

Marokko is een doorvoerland voor veel migranten, met name afkomstig uit landen ten zuiden van de Sahara, die vanaf daar over de Atlantische Oceaan en Middellandse Zee Europa proberen in te komen. Volgens de Spaanse mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras zijn sinds 2018 bijna 8000 migranten omgekomen of vermist toen ze via deze routes naar Spanje voeren, een gemiddelde van ongeveer vier per dag.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde op 15 december dat dit jaar totaal 27.789 migranten illegaal Spaans grondgebied hebben bereikt. 15.742 van die aankomsten waren op de Canarische Eilanden.