LIVE | Huisdokters: ’Zorgelijke’ opkomst vaccinatie in bepaalde wijken

Bij zo’n driekwart van de huisartsenpraktijken lijkt de opkomst voor de coronaprik daar boven de 70 procent te zijn. Dat schat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van wat zij van de huisdokters hoort. Een ’zorgelijk’ cijfer.

Huisartsen zijn medio februari begonnen met vaccinatie met AstraZeneca, vooral van mensen van 60 tot en met 64 jaar en zogenoemde hoogrisicopatiënten.

De opkomst loopt wel zeer uiteen. „Van 30 procent tot 95 procent en alles daar tussenin.” De organisatie heeft geen harde cijfers. Toch denkt de club dat bij een vijfde van de praktijken zelfs meer dan 90 procent opkomst was. In een paar procent van de praktijken is de opkomst echter slechts tussen de 30 en 50 procent.

De geringe priklust van patiënten van bepaalde praktijken en in bepaalde wijken is zorgelijk, aldus de vereniging. „Hopelijk maken veel mensen daar gebruik van de mogelijkheid om zich alsnog te laten vaccineren.”

19.00 - Ambulancepersoneel mag verlof sparen voor sabbatical of pensioen

Alle werknemers in de ambulancezorg krijgen, ongeacht hun leeftijd, de mogelijkheid om tijdens hun loopbaan honderd weken verlof op te sparen. Zij mogen zelf beslissen wanneer en waarvoor ze dit verlof willen gebruiken, bijvoorbeeld voor een sabbatical of om eerder met pensioen te gaan.

Dat meldt FNV Zorg en Welzijn, die samen met CNV Zorg en Welzijn afspraken heeft gemaakt met de werkgevers over nieuwe regelingen in het kader van het pensioenakkoord: de vrijwillige vertrekregeling, de regeling vitaliteitspact en dus de tijdspaarregeling.

Met de regeling vitaliteitspact kunnen werknemers vanaf 62 jaar minder uren per week gaan werken. Met de vrijwillige vertrekregeling kunnen werknemers die in de frontlinies staan, zoals de chauffeurs, vanaf 64 jaar volledig stoppen met werken. Ze kunnen dan een bijdrage van de werkgever krijgen.

18.30 - Kabinet verlengt pakket coronasteun voor cultuursector

Ook in het derde kwartaal van dit jaar kan de cultuursector rekenen op coronasteun. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Cultuur) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet het steunpakket verlengt en hier in totaal ruim 147 miljoen euro voor uittrekt.

Van het geld gaat 25 miljoen euro direct naar makers en voor lokale en regionale cultuur is 51,5 miljoen euro beschikbaar. Instellingen in de zogeheten ’basisinfrastructuur’, zoals het Groninger Museum of festival Oerol, en instellingen met subsidies via de Erfgoed of rijkscultuurfondsen krijgen 45 miljoen euro. Omdat die al subsidie krijgen, hoeven ze geen extra aanvraag in te dienen maar krijgen ze het geld in juli dit jaar automatisch.

Het eerdere steunpakket, ter waarde van 414 miljoen euro, liep van 1 januari tot en met 30 juni van dit jaar. Inmiddels is ruim 2 miljard euro naar kunst en cultuur gegaan om de coronaschade in de sector te beperken. Dit is nog zonder de inkomenssteun voor zelfstandigen, de Tozo, meegerekend. De gangbare pensioenleeftijd in Nederland is in 2018 verhoogd naar 68 jaar.

17.26 - Weinig animo bij student voor zelftest in het hoger onderwijs

De animo onder studenten voor gratis zelftests in het hoger onderwijs is niet groot, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Ook bij speciale sneltestlocaties valt de belangstelling tegen: in Groningen gaat de teststraat daarom dicht”, aldus de grootste onderwijsvakbond van Nederland.

De bond wijst erop dat ongeveer 789.000 studenten en 106.000 medewerkers zelftests kunnen bestellen. Maar tot vorige week maandag plaatsten studenten slechts 213.000 bestellingen. Bij medewerkers staat de teller op 53.000. „Grofweg de helft van de medewerkers en een derde van de studenten hebben de tests dus aangevraagd. En dan moeten ze hem nog gebruiken: staafje in je neus, draaien, druppelen en wachten”, stelt de Onderwijsbond.

Een van de redenen voor de lage testbereidheid is volgens de AOb dat testen niet verplicht is. „Wel of niet testen heeft geen merkbare gevolgen, en verreweg de meeste zelftests zijn negatief. Dan verliezen studenten kennelijk de motivatie.”

Sinds 5 mei kunnen studenten de zelftests gratis bestellen op www.zelftestonderwijs.nl. De tests zijn bedoeld om het onderwijs veiliger te maken.

16.10 - Malta meldt eerste dag zonder coronabesmettingen

Malta heeft zondag voor het eerst in een klein jaar geen nieuwe coronagevallen geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat was sinds 25 juli vorig jaar niet voorgekomen.

Het kleine EU-land telt dankzij een voortvarend vaccinatieprogramma nog slechts 72 ziektegevallen. Ongeveer driekwart van de half miljoen inwoners heeft minstens één vaccindosis gekregen, wat volgens gezondheidsfunctionarissen betekent dat het eiland groepsimmuniteit heeft bereikt. Ruim 235.000 inwoners zijn volgens het ministerie volledig gevaccineerd.

Sinds maart vorig jaar heeft het eiland 30.571 gevallen van Covid-19 geregistreerd. Er zijn 419 personen overleden na een besmetting met het coronavirus.

Cafés in Malta konden voor het eerst sinds oktober hun deuren weer openen. Sinds 1 juni zijn toeristen weer welkom, mits ze een negatieve testuitslag kunnen overleggen als ze in het vliegtuig stappen.

16.09 - Premier Modi: coronavaccin gratis voor alle Indiërs boven 18 jaar

De Indiase premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassen Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen corona kunnen worden gevaccineerd. Tevens zal de federale overheid het vaccinatiebeleid overnemen van de deelstaten.

Volgens het huidige beleid verschaft de federale overheid alleen gratis inentingen aan ouderen en belangrijke hulpverleners. Het inenten van volwassen tussen 18 en 45 jaar wordt overgelaten aan de deelstaten en particuliere ziekenhuizen, die daarvoor een vergoeding mogen vragen.

Ook onder het nieuwe beleid zullen private ziekenhuizen een rol spelen in het vaccineren, gaf Modi aan in zijn speech. Een kwart van alle vaccins zal via de private ziekenhuizen worden verspreid aan degenen die dat prefereren, waarvoor ze een vergoeding mogen vragen van maximaal 150 Indiase roepies (1.70 euro).

Momenteel hebben ongeveer 180 miljoen Indiërs, oftewel 14 procent van de bevolking, een eerste dosis van een coronavaccin ontvangen. 45 miljoen mensen (3,4 procent) hebben twee doses ontvangen.

Maandag heeft India meer dan 100.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. In mei waren het er dagelijks nog meer dan 400.000. Het aantal doden daalt ook. In de afgelopen 24 uur werden 2500 doden gemeld. Het Indiase ministerie van Volksgezondheid raamt het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie op iets minder dan 350.000. In werkelijkheid zouden aanzienlijk meer doden gevallen zijn.

14.56 Wachtrijen priklocaties door landelijke GGD-storing

GGD-systemen kampen maandag met een landelijke storing, heeft een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord. Hierdoor zijn er bij priklocaties vertragingen ontstaan in het verwerken van gegevens.

Door de storing zijn bij een aantal vaccinatielocaties wachtrijen ontstaan, onder meer bij het Martiniplaza in Groningen en AFAS Live in Amsterdam-Zuidoost.

14.15 - ’Over drie maanden iedereen tussen 12 en 18 jaar geprikt’

Volgens André Rouvoet, voorzitter van de GGD-GHOR, is het haalbaar dat Nederland per begin september klaar is met vaccineren. „Mijn verwachting is dat als we de 12- tot 18-jarigen op een verstandige manier erbij doen, we ook deze groep in hetzelfde tijdsbestek zouden kunnen prikken”, aldus André Rouvoet op Radio 1.

Inmiddels zijn 10,4 miljoen mensen gevaccineerd en hebben de 21.000 mensen die eerder AstraZeneca weigerden, dit weekend alsnog een afspraak gemaakt. Volgens Rouvoet is het waarschijnlijk dat we in september de vaccinatiecampagne kunnen beëndigen. „We schrikken er niet van als de minister zegt dat we dan kunnen afronden.”

14.09 - Ook Moderna vraagt goedkeuring vaccin voor tieners

Ook Moderna wil dat zijn coronavaccin kan worden toegediend aan Europese kinderen van 12 jaar en ouder. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Die waakhond keurde eerder het vaccin van Pfizer en BioNTech goed voor tieners. Meerdere Europese landen hebben inmiddels besloten om ook 12-plussers te vaccineren. Nederland wacht met een besluit tot de Gezondheidsraad er advies over heeft uitgebracht.

Moderna heeft ook Canada gevraagd het vaccin goed te keuren voor kinderen, en in de Verenigde Staten zal die vergunning eveneens worden aangevraagd.

Bij de laatste proeven kregen ongeveer 2500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud het Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op. Bovendien kregen ze geen ernstige bijwerkingen, het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de prikplek.

12.37 - Inspectie handhaaft nog niet bij scholen die niet volledig openen

De Inspectie van het Onderwijs is tot dusver niet opgetreden tegen middelbare scholen die tegen de afspraak in nog niet helemaal opengaan. „We blijven inhoudelijk in gesprek met de schoolbesturen, dat is altijd de lijn geweest”, laat een woordvoerder weten. Een „exact overzicht” heeft de inspectie op dit moment niet.

Het voortgezet onderwijs is sinds maandag verplicht om alle leerlingen weer dagelijks op school te ontvangen. Scholieren hoeven geen afstand meer te houden van elkaar, wel van het personeel. Uitzonderingen zijn soms toegestaan, bijvoorbeeld wanneer een school veel coronabesmettingen meldt.

Volgens het ministerie van Onderwijs is zeker 95 procent van de middelbare scholen weer volledig open, zoals het kabinet wil. „Dat is een schatting”, verduidelijkt de woordvoerder van de inspectie. In gesprekken met scholen benadrukt de inspectie dat een volledige terugkeer naar school goed is voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit.

Toch kiezen onder meer Scholengemeenschap Lelystad, ISG Arcus en Scholengemeenschap de Rietlanden in Lelystad ervoor niet volledig open te gaan. „Leerlingen gaan halve dagen naar school en krijgen les in halve klassen, dat willen wij niet voor de laatste paar lesweken omgooien”, aldus woordvoerder van de drie scholen Rhody Matthijs.

Ook het Amstelveen College geeft deels onlineles omdat de school zich aan een bestaand programma wil houden. Bovendien twijfelt de school, net als de scholen in Lelystad, of leerlingen zich twee keer per week preventief testen, zoals het advies van het Outbreak Management Team (OMT) luidt.

De scholen hebben contact gehad met de Inspectie van het Onderwijs. „Een ouder heeft een klacht ingediend naar aanleiding van ons besluit”, aldus de woordvoerder van de scholen in Lelystad. „Er volgt nog een gesprek met de inspectie, maar er was begrip voor onze keuze.” Ook het Amstelveen College heeft contact gehad met de inspectie, die de school gevraagd heeft de kwestie opnieuw intern te bespreken.

De afgelopen drie maanden mochten de meeste leerlingen slechts één dag per week fysiek naar school. De rest van het onderwijs volgden ze vanuit huis.

11.59 - Mensen met geboortejaar ’85 en ’86 zijn aan de beurt voor vaccinatie

Iedereen die in 1985 of 1986 geboren is, kan vanaf maandag een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Het gaat om meer dan 239.000 mensen, die bij de prik het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna krijgen.

Het kan zijn dat sommige mensen uit 1985 en 1986 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Vorige week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. De week daarvoor konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken.

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een vaccinatie. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn meer dan 10 miljoen eerste en tweede prikken gezet.

De overheid wilde voor begin juli al klaar zijn met de eerste prikronde, maar dit loopt wat vertraging op. Volgens De Jonge komt dat doordat vaccinfabrikant Janssen voorlopig veel minder doses kan leveren dan verwacht. Vervolgens besloot het kabinet om voorlopig helemaal geen nieuwe Janssen-prikken in te plannen. Dat zou hooguit nog tot een week vertraging kunnen leiden.

11.49 - Ook EU-lidstaat Slowakije neemt Russisch coronavaccin in gebruik

Slowakije is maandag als tweede EU-land begonnen om burgers te vaccineren met het Russische coronavaccin Spoetnik-V. Een man uit industriestad Žilina kwam volgens lokale media als eerste aan de beurt. „Ik zat echt op Spoetnik-V te wachten”, glunderde hij.

Slowakije volgt met de vaccinatiecampagne het voorbeeld van Hongarije, dat het Russische middel in februari al in gebruik nam. Toenmalig premier Igor Matovic had 200.000 doses van het coronavaccin besteld in Moskou. Hij deed dat zonder overleg met zijn coalitiepartners en dat kwam hem op veel kritiek te staan. Matovic stapte uiteindelijk op als minister-president.

Spoetnik-V wordt wereldwijd al op veel plaatsen gebruikt, maar in de Europese Unie wachten veel landen nog even af. Het Europees Geneesmiddelenbureau, de vaccinwaakhond van de EU, heeft het middel nog niet goedgekeurd. Slowakije gaat mensen in de leeftijdsgroep 18-60 op vrijwillige basis inenten met het Russische coronavaccin. Volgens lokale media valt de belangstelling tot dusver tegen.

10.30 - 21.000 zestigers kozen alsnog ander coronavaccin

Dit weekend hebben 21.000 mensen van 60 tot 64 jaar oud die geen AstraZeneca-prik hebben genomen alsnog een afspraak gemaakt voor een coronavaccinatie met Moderna of Pfizer. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandagochtend bekendgemaakt. Het ministerie vond het „spannend” of zich veel mensen voor de prik zouden melden, maar de belangstelling lijkt mee te vallen.

Sinds dit weekend kunnen mensen uit deze leeftijdsgroep die nog niet zijn ingeënt een nieuwe afspraak maken. De miljoen zestigers willen graag hun prik, concludeerde het RIVM eerder op basis van onderzoek: de vaccinatiebereidheid is zo’n 90 procent. Maar in hoeverre zij ook het middel van AstraZeneca wilden hebben, is vooralsnog onduidelijk.

Dat komt doordat deze vaccinaties zijn toegediend door de huisartsen en nog niet al die inentingen geregistreerd staan in het centrale systeem van het RIVM. Dat het aantal nieuwe afspraken dit weekend vrij laag is uitgepakt, betekent volgens het ministerie waarschijnlijk dat mensen toch gewoon op hun uitnodiging voor een AstraZeneca-prik zijn ingegaan. Dat is ook terecht, benadrukt een woordvoerder. Het middel is na uitgebreid onderzoek effectief en veilig gebleken. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.

Het ministerie denkt niet dat het aantal nieuwe afspraken zo laag is omdat mensen die ervoor in aanmerking komen niet weten dat ze kunnen worden ingeënt. Er is de laatste tijd namelijk veel media-aandacht voor geweest, redeneert de woordvoerder. Overigens verstuurt het ministerie nog brieven met „herinneringsuitnodigingen” aan alle doelgroepen, maar die worden net als de eerste uitnodigingen op volgorde van leeftijd uitgedaan. De groep 60- tot 64-jarigen krijgt zo’n brief op zijn vroegst aan het eind van deze maand.

De extra prikmogelijkheid voor 60- tot 64-jarigen betekent in principe dat jongere groepen later aan de beurt komen, maar die invloed lijkt door het geringe aantal aanmeldingen beperkt te blijven. Vanaf maandagmiddag kunnen mensen die geboren zijn in 1985 en 1986 een afspraak maken. Een aantal keer per week komen er nieuwe geboortejaren bij.

Het RIVM wil aan het aantal nieuwe afspraken nog geen conclusies verbinden en wacht de komende dagen nog even af.

9.01 - ’Honderdduizenden vaccinaties nog niet verwerkt in database’

Honderdduizenden Nederlanders wachten nog op de registratie van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-systeem, meldt het AD. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis te kunnen. De Landelijke Huisartsvereniging maant het RIVM om snel met een oplossing te komen.

Vijf maanden na het begin van de Nederlandse vaccinatiecampagne heeft CIMS, voluit het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, nog altijd te maken met grote achterstanden in de registratie. Volgens een woordvoerder van het RIVM zijn naar schatting nu 82,4 procent van de gezette prikken verwerkt in de centrale database. Op een totaal van bijna 10 miljoen vaccinaties betekent dat dat er een kleine 1,8 miljoen vaccinaties niet in het systeem staan.

Vooral bij huisartsen en zorginstellingen zijn de problemen groot; slechts ongeveer 60 procent van de gezette prikken is daar al geregistreerd in CIMS, schat het RIVM. Bij de GGD gaat het een stuk beter.

8.54 - ’Chaos in Portugal door massale uittocht Britse vakantiegangers’

Een massale uittocht van Britse vakantiegangers heeft in Portugal geleid tot chaotische toestanden. De Britse regering kondigde onlangs aan Portugal van de „groene lijst” van landen te halen waarvoor geen quarantaineplicht geldt. Dat betekent dat Britse toeristen tien dagen in zelfisolatie moeten als ze niet voor dinsdagochtend vroeg terug zijn in hun thuisland.

Terugkerende Britten moeten zich eerst laten testen en dat blijkt vaak lastig. Testlocaties waren volgens The Times overvallen door de plotse stormloop van vakantiegangers die naar huis wilden. Britten kregen bij een teststraat bij het vliegveld van Faro te maken met wachttijden van vier uur. Veel andere locaties waren zondag dicht.

„Er waren veel mensen die moeite hadden om testen te regelen. Ik heb donderdag en vrijdag ongeveer vier uur aan de telefoon gezeten om een testlocatie te vinden”, klaagde een 50-jarige vrouw, die met haar echtgenoot en dochters vakantie vierde in Portugal. Het gezin moest voor die driedaagse trip meer dan 500 pond (580 euro) uitgeven aan coronatesten.

De plotse aanpassing van het reisbeleid zorgt zowel in Portugal als in het Verenigd Koninkrijk voor onvrede. Minister van Transport Grant Shapps wilde vakantiegangers naar verluidt meer tijd gunnen om thuis te komen, maar daar waren sommige collega’s volgens bronnen van The Times op tegen. De Portugese premier liet vervolgens weten niet te spreken te zijn over het abrupte besluit van de Britse regering.

Ook de topman van brancheorganisatie Airlines UK reageerde afgelopen weekend ontstemd. Tim Alderslade verweet de regering een gebrek aan transparantie. „We weten niet onder welke omstandigheden landen van groen naar oranje en weer naar groen gaan”, zei hij. „Het is lastig om te zien hoe we nog een zomerseizoen kunnen hebben als ze dit op een wekelijkse basis gaan doen.”

6.55 - Burgemeesters bespreken voortgang corona zonder ministers

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreekt maandag in Utrecht hoe het gaat met de coronamaatregelen. Bij de bespreking zijn ditmaal geen ministers aanwezig. Gewoonlijk schuift justitieminister Ferd Grapperhaus elke week aan en vaak ook coronaminister Hugo de Jonge.

Sinds het weekend mag de horeca ’s avonds langer openblijven en theaters en musea gaan weer open. Het kabinet zou overwegen om al aan het eind van deze maand nog meer versoepelingen door te voeren. De burgemeesters bespreken hoe het in het weekeinde is gegaan met de handhaving van de versoepelde maatregelen. Aan de orde komen waarschijnlijk ook de spontane feestjes van groepen jongeren, die sinds het mooi weer is op tal van plaatsen worden gehouden. De politie kan niet elke avond optreden tegen dit fenomeen.

Als er vanaf eind juni nog meer versoepelingen van het coronabeleid worden doorgevoerd, komen de burgemeesters in de zomermaanden waarschijnlijk niet meer wekelijks bijeen.

6.45 - Duitse artsen verwachten maandag run op coronavaccins

Alle Duitsers vanaf 12 jaar komen vanaf maandag in aanmerking voor een coronavaccin. Artsen verwachten dat mensen dan massaal gaan proberen om een vaccinatieafspraak te maken. Ze roepen hun landgenoten op geduld te hebben als ze niet meteen aan de beurt komen.

Duitsland werkte bij het vaccineren voorheen met een prioriteitssysteem. Bepaalde groepen kregen met voorrang toegang tot coronavaccins, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, werk of medische problemen. Aan dat systeem komt nu een eind en dat betekent dat vrijwel iedereen zich kan melden om ingeënt te worden. Het gaat vanaf maandag ook om jongeren in de leeftijdsgroep 12-16.

Sommige Duitsers die reikhalzend uitkijken naar een vaccin, moeten rekening houden met een teleurstelling. Artsenorganisaties hebben in de media gewaarschuwd dat niet iedereen direct geprikt kan worden. Er kunnen wachtlijsten ontstaan omdat naar verwachting niet voldoende vaccins op voorraad zijn om te voldoen aan de vraag.

6.35 - Middelbare scholen moeten hun deuren weer openen

Alle middelbare scholen moeten maandag verplicht hun deuren openen. Het is echter de vraag of alle scholen daartoe zullen overgaan. Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn tientallen meldingen binnengekomen dat scholen heropening niet zien zitten. De inspectie heeft nog geen duidelijk overzicht van hoeveel scholen wel helemaal open willen gaan en hoeveel dat niet zullen doen.

Het kabinet besloot bij het teruglopen van het aantal coronabesmettingen, dat ook het voortgezet onderwijs weer volledig open moet. Afgelopen week mochten scholen weer iedere dag al hun leerlingen ontvangen. Vanaf komende maandag is dat verplicht.

Een deel van de scholen vindt dat zo’n verandering aan het einde van het schooljaar te veel onrust veroorzaakt. Ook zijn er twijfels over de haalbaarheid van het preventief testen van een aanzienlijk deel van de leerlingen en leerkrachten. Zij zouden twee keer per week een zelftest moeten doen, zo heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd.

Uit een rondgang van de NOS onder scholen kwam eerder naar voren dat het overgrote deel wel de deuren opent. Zo’n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan.7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen.

6.30 - Alle GGD’en stempelen coronaprikken in gele boekjes

Vanaf maandag zetten alle GGD’en een stempel in de gele inentingsboekjes van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Veel GGD’en deden dat al, maar nog niet allemaal.

Vorige week werd bekendgemaakt dat alle GGD’en vanaf maandag gaan stempelen. Na dat bericht op donderdag zijn er dezelfde dag nog 50.000 gele boekjes besteld bij uitgever SDU. Een aantal GGD’en is vrijdag al begonnen met stempelen.

Het vaccinatieboekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond.

Mensen die al gevaccineerd zijn, kunnen ook een stempel krijgen als ze dat willen. Daarvoor moeten ze in de meeste regio’s met hun vaccinatieregistratie en het gele boekje naar een aparte locatie. Eind vorige week was voor veel regio’s nog niet duidelijk welke locatie dat is.

De GGD raadt mensen aan om ook de registratiekaart van de prikken bij het boekje te houden.