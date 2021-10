Vrouw snijdt touwen van schilders op 26e verdieping door: ’Ik was niet op de hoogte van de werkzaamheden’

Het zullen ijzingwekkende momenten geweest zijn voor twee schilders in Nonthaburi eerder deze maand. Toen zij bezig waren met werkzaamheden zagen ze dat iemand een veiligheidskoord doorsneed terwijl ze aan de gevel van het gebouw aan het werk waren.

„Het systeem voelde steeds zwaarder aan”, verklaart een van de schilders aan The Bangkok Post. „Toen we de 26e verdieping bereikten, keek ik naar beneden om te zien of er een probleem was met de apparatuur. Toen zag ik een vrouw ongeveer 10 verdiepingen lager haar raam openen en het touw doorsnijden”. De mannen wisten met hulp van twee andere bewoners van het gebouw in veiligheid te komen.

De politie van Nonthaburi, een stad ten noorden van Bangkok, stelde een onderzoek in en kwam uit bij een 34-jarige vrouw. De vrouw ontkende in eerste instantie iets met de zaak te maken te hebben. Pas toen lokale autoriteiten haar videobeelden en ander bewijsmateriaal lieten zien, gaf ze toe dat ze inderdaad de touwen had doorgesneden. Ze meldde daarbij wel dat ze „nooit van plan was geweest” de schilders te doden. De reden voor het doorsnijden van de touwen is opmerkelijk: „Ik was niet op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.”

De vrouw kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig wordt bevonden aan poging tot moord. De verdachte is op borgtocht vrij.