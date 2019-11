Kamer maant Koolmees tot pensioenhaast

De partijen willen voorkomen dat volgend jaar weer de situatie ontstaat dat pensioenfondsen er slecht voor staan en nieuwe onrust ontstaat. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg noemt het in een overleg over pensioenen daarom ’buitengewoon urgent’ dat de minister voor de zomer de uitwerking van het akkoord aan de Kamer presenteert.

Want zowel coalitiepartijen als de PvdA, die in de Eerste Kamer steun biedt aan het pensioenakkoord, wijzen erop dat het uitstel van de kortingen geld kost. „De gekozen oplossing is niet gratis”, zegt Van Weyenberg. „Betekent dat fondsen daardoor minder snel gezond worden. Dat maakt dat er grenzen zijn aan het uitstel.”

Rust

Minister Koolmees kondigde dinsdag aan dat hij een jaar uitstel biedt voor pensioenkortingen. Daarmee wil hij rust creëren terwijl hij met de sociale partners aan de slag gaat om het pensioenakkoord uit te werken. Niet iedereen is met het uitstel geholpen. Fondsen die er heel slecht voor staan, moeten toch de pensioenen verlagen. Daardoor worden naar schatting 600.000 mensen bij vier fondsen getroffen. Koolmees wilde niet delen welke fondsen dit zijn, omdat de informatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank vertrouwelijk is.

VVD’er Van der Linde vraagt aan Koolmees hoe hij ervoor gaat zorgen dat de uitwerking van het akkoord ook daadwerkelijk voor de zomer is geregeld. PvdA-Kamerlid Van Dijk sluit zich daarbij aan: „Dat is echt van belang: maak haast.” Want ook de sociaaldemocraat, die fanatiek pleitte voor uitstel van de zogenoemde onnodige kortingen, wijst erop dat het uitstel betekent dat er wordt ’ingeteerd op het pensioenvermogen’.

Heet hangijzer

De uitwerking van het pensioenakkoord is een heet hangijzer. Deze krant schreef begin november al dat dat proces heel moeilijk op gang komt. Ingewijden spreken van een ’chaotische bende’, waarbij er vooral veel tijd is verspild aan procedures en de personele invulling van de commissies.

50Plus-Kamerlid Van Brenk wilde van PvdA’er Van Dijk nog weten waarom hij wel akkoord gaat met een maatregel waarbij mogelijk alsnog ruim een half miljoen mensen gekort worden. „Dat zijn slecht gefinancierde fondsen”, zei Van Dijk. „Dan kan je als politiek niet zeggen: wij gaan u redden. Terwijl er bij die fondsen te weinig premie in is gelegd.”