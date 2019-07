Advocaat: ’Drugsatlete’ niet in de val gelokt

Madiea G. tijdens het WK Indoor in Birmingham Ⓒ Ronald Hoogendoorn

KLEEF - De atlete Madiea G. die op 18 juni bij het Duitse Emmerich werd opgepakt met vijftig kilo xtc en crystal meth in haar auto is niet in de val gelokt. Dat zegt strafrechtadvocaat Brian de Pree, die de atlete bijstaat, tegen De Telegraaf. Voor haar omgeving kwam de arrestatie als een volslagen verrassing en is de aanhouding een complete nachtmerrie.