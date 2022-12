Premium Het beste van De Telegraaf

’Iedere dag is het rekenen geblazen’ Hier staat de goedkoopste benzinepomp van ons land

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Hoofddorp - De goedkoopste benzinepomp van ons land staat in Zeeland. Werd in voorgaande jaren de tank het voordeligst volgegooid bij prijsvechters in de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland, in 2022 geeft de pomp van de gebroeders Mangnus in Kapellebrug iedereen het nakijken met een gemiddelde prijs van 1,9535 euro voor een liter euro95/E10.