Virtuele Koningsdag op de Dam

Het uniek live-evement, met optredens van Kwambo, Vangrail, SLAM DJ Jochem Hamerling en een bijzondere mystery guest is van 20:00 tot 23:00 uur in virtual reality en biedt plaats aan 30.000 betalende bezoekers. Alle opbrengsten worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Wereldwijd vond er nog nooit eerder een groot VR-festival plaats. Tijdens het baanbrekende evenement is het streven om enkele tienduizenden bezoekers tegelijkertijd het festival te laten bezoeken. Het record aan gelijktijdige deelnemers aan een live-event staat op 285.

Initiatiefnemer Schelte Meinsma van VR-ontwikkelaar VRROOM. :,,Toen ik langs de zoveelste poster reed van een Koningsdagevenement dat niet meer kon doorgaan dacht ik kunnen we niet een festival organiseren in VR? Een paar telefoontjes verder bleek dat er veel animo voor was en inmiddels wordt er dag en nacht doorgewerkt om dit unieke evenement op poten te zetten.”

Het project wordt beschouwd als pilot, de kans dat iets fout gaat is aanwezig, al wordt er natuurlijk alles aan gedaan om het succesvol te laten verlopen. De organisatie wil in deze moeilijke tijden geen winst op het VR-evenement maken. Alle opbrengsten gaan dan ook naar de Voedselbank, die het geld goed kan gebruiken in deze periode., ,In feite sponsor je de Voedselbank en kun je in ruil daarvoor het Kingsday VR Festival bezoeken op Koningsdag”, aldus Meinsma.

VR-bril

Het festival is toegankelijk voor mensen met een goede VR-bril, te denken valt aan: HTC Vive, HTC Vive Pro, Oculus Rift of Samsung Odyssey+. Maar ook voor degenen die niet een VR-bril tot beschikking hebben, is er een livestream beschikbaar.

Er zijn diverse soorten kaarten beschikbaar, waaronder bedrijfstickets. Tijdens het festival zijn er tal van activiteiten. Zo zijn flesjes virtueel bier te verkrijgen bij de bar, is er virtueel eten én kun je bungeejumpen op de Dam (zonder koord). Tijdens dit eerste festival in virtual reality ooit kunnen bezoekers de Koning virtueel een hand schudden en hem feliciteren met zijn verjaardag. Een vuurwerkshow zorgt voor de feestelijke afsluiting.

Voor meer informatie: www.kingsdayvr.com.