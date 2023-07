Premium Het beste van De Telegraaf

Kamp Van Koningsbrugge Oud-commando Ray Klaassens struikelend richting succes: ’Groeien doe je buiten je comfortzone’

Door Olof van Joolen

Ray Klaassens (50) is door Kamp Van Koningsbrugge bekend geworden als strenge, maar rechtvaardige oud-commando. Het vleesgeworden toonbeeld van het defensiecredo dat iets niet goed doen betekent dat het opnieuw moet. De route die hem van de elite-eenheid, via het ondernemerschap naar het gezicht van een kijkcijferhit voerde, was er eentje vol bijna-mislukkingen. Ze maakten Klaassens tot een overtuigd doorzetter.