Tornado’s razen over zuiden VS, zeker negentien doden

Er zijn reddingsteams in Sharkey County en Humphreys County, zo’n 110 kilometer ten noorden van Jackson, de hoofdstad van Mississippi.

Getuigen vertellen over grote vernielingen. Daken zijn van huizen gevlogen, bomen en elektriciteitsleidingen zijn tegen de grond beland en sommige delen van de stad Rolling Fork zijn met de grond gelijk gemaakt.

In Mississippi hadden 15.500 mensen zaterdagmorgen geen stroom, maar ook in de naburige staten Tennessee en Alabama is sprake van elektriciteitsonderbrekingen. Ook daar zouden tornado’s lelijk huisgehouden hebben.

Meteorologen waarschuwden vrijdagmiddag al dat in verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten 's avonds tornado's konden ontstaan. Behalve in Mississippi is er ook flinke schade gemeld in de staten Alabama en Tennessee. Het is nog niet duidelijk of er daar en elders in Mississippi ook slachtoffers zijn gevallen.