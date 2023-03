Tornado's razen over zuiden VS, zeker zeven doden

De doden vielen in de plaats Rolling Fork, ruim honderd kilometer ten noordwesten van Mississippi's hoofdstad Jackson.

Meteorologen waarschuwden vrijdagmiddag al dat in verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten 's avonds tornado's konden ontstaan. Behalve in Mississippi is er ook flinke schade gemeld in de staten Alabama en Tennessee. Het is nog niet duidelijk of er daar en elders in Mississippi ook slachtoffers zijn gevallen.