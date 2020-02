Landen tijdens zware storm: ’Dit is pas echt vliegen’

Een vliegtuig van Swiss Airlines moest vanwege de storm een doorstart maken op de luchthaven van Zürich. Ⓒ Reuters

Schiphol - Beelden van in doodsangst gillende passagiers gingen zondag tijdens landingen op Schiphol in de zware storm het hele land door. In veel vliegtuigen brak door hevige turbulentie en loeiende doorstarts blinde paniek uit in de cabine. Nederlandse piloten benadrukken echter dat er ook in slecht weer geen enkel risico wordt genomen.