Boa’s treffen neergestoken man aan in Vondelpark

De man werd gevonden door medewerkers van Handhaving die hem tijdens hun surveillance in het Vondelpark zagen lopen met bebloede kleding, aldus de politie. Hij had zware verwondingen in zijn hals.

Meerdere agenten hebben in de omgeving gezocht naar mensen die betrokken waren, maar ze hebben niemand gevonden of opgepakt. Onderzocht wordt wat er is gebeurd.