Grapperhaus roept op tot debat: agenten wordt onrecht aangedaan

Het overleg tussen Grapperhaus, korpschef Van Essen en vertegenwoordigers van politiebonden vond plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert nog geen panklare oplossing op. „Er moet een maatschappelijk debat over worden gevoerd”, zei de minister gevraagd naar de oplossing die hij voor ogen heeft.

Uit zijn woorden viel op te maken dat er dinsdagavond vooral onderling stoom is afgeblazen. „We hebben ons grote ongenoegen gedeeld over de wijze waarop beelden zijn neergezet van het optreden van de politie”, vertelde de minister naar aanleiding van het bekritiseerde politieoptreden tijdens de coronademonstratie in Den Haag afgelopen zondag. Hij deelt die kritiek niet. „De politie heeft het zeer verantwoord gedaan, maar mensen hebben meteen alweer hun mening klaar.”

Hooligans

Volgens Grapperhaus hebben ’400 hooligans’ de boel op stelten gezet en is het volledig terecht dat de politie heeft ingegrepen. De bewindsman wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat de politie verkeerd heeft opgetreden. „Ik zeg dit tegen alle burgers in Nederland. Ga niet filmpjes op een suggestieve manier monteren of dingen beweren die niet kloppen. Wacht met dat snelle oordelen.”

Korpschef Van Essen wil dat agenten ’die ook soms stenen happen’ meer steun krijgen. „Een negatief oordeel doet wat met de collega’s.” De politiebaas geeft toe dat het inmiddels onderdeel lijkt van de samenleving. „Maar ik wil voorkomen dat een oordeel wordt gevormd door onvolledige beelden en emoties.” De politiebaas verwacht niet dat er direct een ’medicijn’ is voor het probleem. „We zijn nog niet uitgepraat. Ik wil zelf ook erover in debat, ook met mensen die kritiek hebben. Dit is een eerste stap.”