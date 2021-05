‘Republikeinen moeten uit de schaduw van Trump stappen’

Een stemming over het onderzoek naar de bestorming van het Capitool heeft wederom voor verdeeldheid gezorgd binnen de Republikeinse partij. Veel Republikeinen stemden tegen dit onderzoek waardoor eens te meer duidelijk werd dat er nog steeds veel Trump-aanhangers zijn binnen de partij. In een nieuwe aflevering van de Amerikapodcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ vraagt buitenlandredacteur Thijs Wolters zich af of het geen tijd is voor een nieuwe leider binnen de Republikeinse partij.