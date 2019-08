Stier doodt toeschouwer op Spaans festival

Een stier eerder deze week tijdens het Spaanse festival in Cuéllar. Ⓒ EPA

Cuéllar - Een 62-jarige man is gedood door een stier op een festival in Spanje. Het slachtoffer werd door de hoorns van het beest in zijn nek en bovenlichaam geraakt. Zijn leven kon vervolgens niet meer worden gered, zegt burgemeester Carlos Fraile tegen lokale media.