Thailand jaagt op voortvluchtige Nederlands-Thaise actrice Amelia J.

Amelia J. trad na elf maanden in een Thaise cel toe tot een boeddhistisch klooster. Ⓒ Police News

BANGKOK - De Thaise justitie heeft de jacht geopend op een beroemde Nederlands-Thaise actrice. De 31-jarige Amelia J. is donderdag veroordeeld tot 33 jaar cel wegens drugshandel, maar is al een jaar spoorloos nadat ze het Zuidoost-Aziatische land ontvluchtte tijdens haar voorlopige vrijlating. Er is nu een internationaal arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.