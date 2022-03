Duizenden steunen Oekraïners door Airbnb te boeken zonder te gaan: ’Ik zal je op een dag echt komen bezoeken’

Die boekingen brachten bijna 2 miljoen dollar op (ongeveer 1.83 miljoen euro), verklaarde Airbnb zaterdag.

Het idee verspreidde zich de afgelopen dagen via sociale media en werkt als volgt: mensen boeken vanuit het buitenland een accommodatie en laten vervolgens de hosts weten dat de boeking slechts een gebaar van solidariteit is en dat ze niet van plan zijn te verschijnen. De host checkt de gast vervolgens wel in en wordt binnen 24 uur betaald. Airbnb ziet voorlopig af van alle host- en gasttoeslagen in Oekraïne.

Volodymyr Bondarenko uit Kiev wisselt tussen de luchtalarmen door berichten uit met mensen die zijn Airbnb-appartement boeken in het centrum van de Oekraïense hoofdstad. Met emoji’s van biddende handjes afgewisseld met huilende emoji’s bedankt hij degenen die zijn appartement boeken, ook al zijn ze niet van plan om te komen. „Vandaag kwamen er meer dan tien boekingen binnen”, vertelt Bondarenko aan CNN. Hij zegt dat hij het geld wil gebruiken om anderen mensen te helpen die het op dit moment nodig hebben.”

’Ik hoop dat je veilig bent’

Anne Margaret Daniel, uit New York zag de Airbnb-actie voorbij komen op sociale media en boekte meteen een verblijf van twee nachten in een appartement in een charmante en historische wijk in Kiev. Het appartement met twee slaapkamers is bijna volgeboekt voor de komende maanden. Bij haar boeking heeft Daniel een berichtje voor de gastheer gevoegd: „Ik hoop dat jij en je mooie appartement veilig zijn en dat deze verschrikkelijke oorlog snel voorbij is”, staat er. „Ik zal je op een dag echt komen bezoeken.” Gastvrouw Olga Zviryanskaya, reageerde snel. „We zullen blij zijn als we je in een vredig Kiev kunnen ontmoeten en omhelzen.” Zviryanskaya en haar drie kinderen woonden jarenlang in de Oekraïense hoofdstad. Nadat de Russische troepen waren binnengevallen is ze met haar kinderen en wat bezittingen in een auto gevlucht naar een stad in het midden van het land.

’Elk woord van steun is waardevol’

Nu laat Zviryanskaya mensen in haar appartement in Kiev verblijven die de stad niet kunnen ontvluchten. De berichtjes van wildvreemden die haar appartement via Airbnb boeken geven haar troost, terwijl ze zich probeert aan te passen aan de nieuwe realiteit. „We leven, maar we willen leven zoals voorheen”, zegt ze. „Het is heel eng in Kiev. Elk woord van steun is waardevol, niet per se het geld.”

Op een dag, als het conflict voorbij is, hoopt Daniel uit New York het appartement van Zviryanskaya opnieuw te boeken. Dan is ze van plan om het appartement en de stad wel te bezoeken.