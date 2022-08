Man in scootmobiel zorgt voor kilometerlange file op N279

Een vrachtwagenchauffeur die aan de andere kant van de weg reed omschreef het tafereel als ’levensgevaarlijk’. Tegenover Omroep Brabant liet hij weten zich zorgen te maken over de man die met 15 km/u over de weg reed. Met dus een file van een kilometer lang achter zich. Hoewel sommige automobilisten hem voorbij gingen, bleef er een stoïcijns achter hem rijden met de alarmlichten aan. Al snel schakelde hij de politie in. Een motoragent is daarna naar de N279 te gaan om poolshoogte te nemen, maar de man in de scootmobiel bleek al gevlogen te zijn.