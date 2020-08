LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt verder, honderden nieuwe besmettingen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 118 patiënten met corona - het hoogste aantal in de afgelopen weken. De meeste komen uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen 30 mensen met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni.

„Op basis van het aantal nieuwe besmettingen verwachten we een verdere stijging in de komende twee weken”, laat voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg weten. Verpleegafdelingen behandelen 88 mensen met het coronavirus, het hoogste aantal sinds 25 juli.

Op de intensivecareafdelingen liggen ook 584 mensen met andere aandoeningen, zoals ernstige hartklachten en kanker, of mensen die een ongeluk hebben gehad. Dat betekent dat er in totaal 614 mensen op de intensive care worden behandeld. Ongeveer 500 bedden in toaal zijn momenteel dus niet in gebruik.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn er 426 nieuwe coronazieken vastgesteld. Dat is minder dan de 485 van dinsdag, maar het is wel de zevende dag op rij met meer dan 300 nieuwe besmettingen.

In Rotterdam-Rijnmond, de grootste brandhaard, kwamen er woensdag 142 nieuwe coronagevallen bij. Dat is het hoogste aantal sinds 11 april. In de afgelopen zeven dagen zijn in Rotterdam en omstreken bijna 800 coronagevallen ontdekt.

Record in Amsterdam

De regio Amsterdam-Amstelland had dinsdag een record genoteerd met 149 positieve tests. Op woensdag meldde de regio 67 nieuwe gevallen. Dat is wel meer dan in de dagen voor dinsdag. In de afgelopen week steeg het aantal besmettingen in en rond de hoofdstad met bijna 500.

In Haaglanden kregen 43 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt. In Midden- en West-Brabant kwamen er 42 gevallen bij. Utrecht meldde 25 nieuwe gevallen en Hollands Midden 19.

De GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. Uit bron- en contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis en in de horeca. „Oplopende en zorgelijke cijfers voor de regio Amsterdam”, stellen beide in een gezamenlijk persbericht.

Opvallende clusters van besmettingen (meer dan drie besmettingen rond eenzelfde bijeenkomst) zijn geconstateerd onder Amsterdammers met een migratieachtergrond in Nieuw-West, onder horecabezoekers in de binnenstad en onder studenten, melden GGD en Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio en GGD drukken iedereen op het hart de coronaregels in acht te blijven nemen. Burgemeester Femke Halsema zegt het te goed te begrijpen dat mensen elkaar weer opzoeken, en behoefte hebben aan „een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden.” Maar uit de cijfers blijkt dat het coronavirus zich juist verspreidt op dit soort bijeenkomsten. „Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio.”

Toch plenair coronadebat

De Tweede Kamer houdt volgende week woensdag een plenair debat over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. De coalitiepartijen hebben daar woensdag mee ingestemd.

Oorspronkelijk stond voor die dag een commissievergadering gepland. Daar komt het plenaire debat voor in de plaats. Een belangrijk verschil is dat Kamerleden daarin zelf direct met voorstellen kunnen komen.

