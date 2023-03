Twee hangbuikzwijnen gedumpt op parkeerplaats in Dordrecht

Dat meldt politie Dordrecht afgelopen weekend. De zwijntjes liepen rond op de Van Elzingenweg bij een picknicktafel.

„Met behulp van een dame van een boerderij in de buurt kon één van de dieren gevangen worden. Die is in een trailer gezet”, vertelt een medewerker van de dierenambulance aan RTV Dordrecht. Het andere beest werd uiteindelijk verdoofd zodat ook deze naar een veilige opvangplek gebracht kon worden.

Het is onbekend wie de hangbuikzwijnen heeft gedumpt. De politie roept getuigen op zich te melden.