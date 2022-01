Achternichtje (4) van George Floyd neergeschoten in bed

Volgens haar vader, Derrick Delane, lag het meisje in bed te slapen toen het appartement van de familie op 1 januari meerdere keren werd beschoten. Een kogel trof Arianna en perforeerde haar longen en lever. Ze is met spoed geopereerd en is momenteel buiten levensgevaar.

„Mijn dochter sprong op en zei: ’Papa, ik ben geraakt’. Ik was in een schock. Maar toen zag ik het bloed en realiseerde ik dat mijn 4-jarige dochter echt geraakt was. Ze had geen idee wat er aan de hand was”, vertelt haar vader tegenover ABC13.

Achternichtje George Floyd

De 4-jarige is het achternichtje van George Floyd. Hij werd in 2020 is vermoord door ex-agent Derek Chauvin. De toenmalige politieagent knielde bijna negen minuten op de nek van de geboeide Floyd tijdens zijn arrestatie. Een omstander filmde hoe Floyd zijn bewustzijn verloor. De beelden veroorzaakten wereldwijde verontwaardiging en leidden tot grote protesten in de Verenigde Staten en elders tegen politiegeweld en racisme.

Bekijk ook: Moordenaar George Floyd erkent schuld in nieuwe zaak

Schietpartij

Behalve Arianna, raakte niemand anders gewond. De politie van Houston is een onderzoek gestart naar de schietpartij maar zeiden dinsdag nog geen verdachte of motief op het oog te hebben.