A28 bij Nieuwleusen in beide richtingen dicht na ongeval met peperdure sportwagen

Daarbij is de vangrail in de middenberm over een flink stuk beschadigd geraakt. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de weg weer vrij is. Verkeer kan er langs via de op- en afrit.

Lamborghini

Volgens de ANWB was maar één auto bij het ongeluk betrokken. Volgens RTV Oost gaat het om een Lamborghini die de vangrail raakte. Van de sportwagen is weinig meer over. De twee inzittenden hoefden niet naar het ziekenhuis. Dit type auto zou nieuw minstens 500.000 euro kosten.