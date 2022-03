Miljonair Rick (29) is ’getraumatiseerd’ na crash met Lamborghini: ’Mooiste auto kwijt’

,,Het heeft echt een enorme impact gehad’’, vertelt de Brabander duidelijk aangedaan voor de camera. Hij liet zondag al aan De Telegraaf weten dat niemand gewond is geraakt. In de auto zat nog een vriend van hem. Allebei hoefden ze niet naar het ziekenhuis. Het was de bedoeling dat de wagen zondag te zien zou zijn op het auto-evenement World of Cars in Assen, maar dat liep totaal anders.

,,Ik ben mijn allermooiste auto kwijt, maar een leven rijker’’, zegt Van Stippent. Hij is ook ’licht getraumatiseerd’ door het ongeval. ,,Normaal heb ik altijd het hoogste woord, maar nu even niet.’’ Hij bedankt in de video zijn volgers voor de lieve reacties. ,,Ik ga proberen zo snel mogelijk alles te verwerken’’, aldus Van Stippent.

Weggesleept

Van de peperdure wagen, die nieuw minstens 500.000 euro kost, is vrijwel niks meer over. Het racemonster is meerdere malen tegen de vangrail gereden. De wagen moest worden weggesleept. Op het wegdek zijn bandensporen te zien.

Bij het ongeval raakte de vangrail in de middenberm ook over een flink stuk beschadigd. De wegafsluiting zorgde aan beide kanten voor flinke files en het verkeer werd omgeleid. Rond 16.00 uur was de gehele weg weer vrij

Van Stippent is de eigenaar van het bedrijf ’Stipt Polish Point’ in Vught, dat gespecialiseerd is in het restaureren en renoveren van auto’s. Ook werkt de 29-jarige ’autopoetser’ aan zijn online bekendheid: de Brabander heeft meer dan 70 duizend volgers op Instagram. ,,Ik hoef niet meer te werken”, vertelde hij afgelopen vrijdag nog in De Stentor over zijn financiële succes.