‘Deze trap na zet kwaad bloed bij de VVD’

Sigrid Kaag lijkt de lijsttrekker bij D66 te gaan worden. In de interviews viel deze week op dat haar belevingswereld niet altijd dicht bij de gewone man staat. Daar gaat het over in een nieuwe aflevering van Afhameren.Verder verbaasde politiek commentator Wouter de Winther zich over de snelle steun voor Hugo de Jonge van voormalig CDA-leider Sybrand Buma, hoorde hij heldere taal van Mona Keijzer en uiteraard gaat het in de podcast ook over de versoepeling van de coronamaatregelen.

