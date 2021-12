Waternet zag water Amsterdam eventjes gifgroen worden: ’Komt niet bij ons vandaan’

Op Twitter gaan beelden rond van het water dat gifgroen kleurt. „Is Shrek over zijn nek gegaan?”, zegt de een. „What happened?”, vraagt een ander.

Online te koop

Waar de groene opvallende kleur ineens vandaan kwam, is onduidelijk. „Het komt niet bij ons vandaan”, zegt Ton Boon, woordvoerder van Waternet. Deze kleurstof wordt wel eens gebruikt om lekkages op te sporen, maar Waternet heeft op dit moment geen onderzoek lopen in dit gebied. Het kan ook door een particulier zijn gedaan, zegt Boon. „Je schijnt het gewoon online te kunnen kopen.”

Had het ook om een natuurverschijnsel kunnen gaan? „Nee, dat is het ook niet”, antwoordt Boon. Zoals verwacht was er al snel niks meer te zien van de gifgroene kleur. ,,Er is in dat gebied redelijk veel stroming. Dat, in combitatie met de vele regenval van dinsdag, maakte dat de kleur snel weer was opgelost.”

Waternet laat woensdag weten geen verder onderzoek te doen naar de aanstichter van de groene gracht. ,,Het kan weinig kwaad en was snel weer weg, dus wij besteden er verder geen aandacht meer aan’’, laat Boon weten.