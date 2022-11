Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik stond daar echt wel met knikkende knieën’ Biografie viroloog Marion Koopmans over coronacrisis: ’Haat was bizar’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Marion Koopmans en haar zoon Mischa Huijsmans. „Toen hier in huis camera’s werden aangelegd, kwam het eigenlijk te veel bij mijn gezin terecht.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Amsterdam - Viroloog Marion Koopmans was een van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. Maatregelen als de avondklok en de derde lockdown waren controversieel. Ze kreeg veel kritiek en haatmails. „Toen hier in huis camera’s werden aangelegd kwam het eigenlijk te veel bij mijn gezin terecht.” Haar zoon Mischa schreef haar verhaal op in een boek, hij gaat ook in op haar corona-onderzoek in China. Spanning rond het coronabeleid voelde het gezin zelf ook: „Mischa zou net helemaal gaan rondkomen van zijn kunst. Pats, helemaal weg. Triest.”