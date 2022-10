Franse moeder bekent haar autistische kind te hebben gedood

De 39-jarige vrouw werd zaterdagavond gearresteerd. Een dag eerder had ze bij de politie gemeld dat het kind verdwenen was tijdens een wandeling. In werkelijkheid had ze de jongen die dag geslagen en naar de oever van de rivier gebracht. Daar troffen de vader en oom van het kind de jongen later levenloos aan. Volgens de openbaar aanklager van Marseille had de moeder het kind op die plek met een mes omgebracht. Het kind was al dood op het moment dat zijn verdwijning werd gemeld.

