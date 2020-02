Politiek dwingt rechter tot duivels dilemma

Ze konden niet anders, de rechters die dinsdag besloten om een psychiatrisch patiënt op vrije voeten te stellen, ondanks dat hij een gevaar is voor de familieleden die hij mishandelde. De tekorten in de (forensisch) psychiatrische zorg leiden er kennelijk nu al toe dat verdachten vrijuit gaan, omdat er geen gedragsdeskundigen zijn die rechters kunnen vertellen of iemand onder invloed van een stoornis handelde, of bij zijn volle verstand.