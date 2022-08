Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Resort ontruimd na alarmerend telefoontje ’ministerie van Noodtoestanden’ Hoe Oekraïne chaos sticht in het favoriete vakantieoord van de Russen: ’Ze beginnen te beseffen dat ze er niet thuishoren’

Bewoners van het dorpje Mayskoye worden geëvacueerd na een grote brand op de Krim. Ⓒ ANP / SIPA USA

De Krim is in de greep van chaos en paniek. Na de reeks mysterieuze ontploffingen is duidelijk dat het geannexeerde schiereiland niet veilig is, zoals het Kremlin had beloofd. „De Russen beginnen te beseffen dat ze niet thuishoren op de Krim”, zei president Zelenski. Die boodschap uit Kiev wordt niet alleen duidelijk gemaakt met bommen die paniek creëren, maar ook met een psychologische oorlog die voor chaos zorgt.