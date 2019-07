Mysterieus mobieltje bij kroongetuige Nabil B.

v.l.n.r. Bagdad el H., Mohamed el A., Zakaria el H., Charif el A., Mohamed R., Mohamed el M., Ricardo O., Arthur M., Achraf B. en Zakaria A. Ⓒ Illustratie Petra Urban

SCHIPHOL - In het zwaarbeveiligde justitieel complex Schiphol zijn de verhoren van ’Mocro-maffia’ kroongetuige Nabil B. begonnen. Dat werd meteen spannend toen bleek dat Nabil B. na zijn arrestatie eind 2017 ondanks dat hij vastzat maandenlang de beschikking had over een telefoon.