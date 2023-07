Evacuaties bij bosbrand ten zuidoosten van Athene

De brand ontstond rond het middaguur op circa 25 kilometer van Athene. Er zijn veertig brandweervoertuigen, zeven blusvliegtuigen en vier helikopters in actie. De rookontwikkeling en de harde windstoten kunnen problemen veroorzaken voor het vliegverkeer. De Atheense internationale luchthaven ligt 10 kilometer noordelijker. De bosbrand is op het schiereiland Attica. Uit voorzorg heeft de brandweer de evacuatie gelast van enkele badplaatsen in het zuiden van het schiereiland.

Bij de Griekse stad Korinthe is ook een bosbrand uitgebroken die vlak bij een woonwijk van de badplaats Loutraki woedt. Hier zijn meer dan vijftig blussers met steun van drie blusvliegtuigen actief. Griekenland kampt vaak met bosbranden in de lange hete zomers.

Bekijk ook: Akropolis in Athene op heetste uren van de dag afgesloten

Italië

In Italië worden de hittewaarschuwingen aangescherpt nu het land zich opmaakt voor een nieuwe week met extreem hoge temperaturen. De thermometers kunnen waarden rond de 40 graden aantikken.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft tien aanbevelingen gedaan om ouderen, kwetsbaren en ook dieren tegen de hitte te beschermen. Mensen moeten bijvoorbeeld tijdens de heetste momenten van de dag binnen blijven, ten minste 1,5 liter water per dag drinken en overdag afzien van inspannende lichaamsbeweging. Op televisiezenders van de nationale omroep RAI werden de aanbevelingen door lokale bekendheden voorgelezen, in de hoop dat de boodschap beter wordt ontvangen.

Vlak voor het middaguur werd in Rome al een temperatuur van 35 graden genoteerd. De verwachting is dat deze later in de middag nog op zal lopen tot in de 40 graden. Dinsdag wordt het naar verwachting nog heter in de Italiaanse hoofdstad. Ook in steden op de eilanden Sardinië en Sicilië wordt het dan extreem heet met temperaturen rond de 40 graden.