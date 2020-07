VS koopt volledige voorraad Covid-medicijn remdesivir op

Amerika koopt voor de maand juli alle medicijnen die Gilead kan maken, 94.200 stuks. Voor de maanden augustus en september wordt 90% van de capaciteit ingeslagen. „President Trump heeft een geweldige deal gesloten”, zegt minister van Volksgezondheid Alex Azar.

Omdat Gilead een patent heeft op het medicijn, is er daardoor voor de komende maanden alvast helemaal niets over voor Europa. „We willen alles ervoor doen om iedere Amerikaanse patiënt die remdesivir nodig heeft, het te geven”, verklaart Azar. America first, dus.

’Veel te duur’

De actie van de VS drukt de medische wereld weer met de neus op de feiten; remdesivir is bijzonder schaars. Het wordt een enorme uitdaging om genoeg medicijnen te fabriceren voor de hele wereld.

Het medicijn is ook peperduur. Een kortere behandeling van zes doses kost 3.200 dollar, een langere behandeling zelfs $ 5720. Die prijs is oneerlijk, vinden critici. Het Institute for Clinical and Economic Review schatte de daadwerkelijke prijs tienmaal lager in. Bovendien heeft Gilead volgens Public Citizen ruim zeventig miljoen dollar aan subsidie gekregen voor de ontwikkeling; een torenhoge prijs zou dus onethisch zijn. De VS zullen zeker honderden miljoenen betalen.

’Belangenverstrengeling’

The Independent wijst erop dat een van de gezondheidsmedewerkers van de regering, Joseph Grogan, tot voor kort prominent lobbyist van Gilead was. „Is hier sprake van belangenverstrengeling? Absoluut”, zegt professor Robert Klitzman, hoofd van het programma in bio-ethiek aan de Columbia University. Of minister Azar daar moeite met de hoge prijs heeft, is de vraag. In de periode waarin hij topman was van farmaceut Eli Lilly, stegen de medicijnprijzen significant, beschrijft The Independent. De prijs van insuline werd verdubbeld.

Remdisivir is een van de weinige medicijnen waarvan de werkzaamheid door de grootste en belangrijkste gezondheidsorganisaties is bewezen. Sommige ziekenhuizen en instituten claimen met andere medicijnen winsten te boeken, zoals een combinatie van zink, antibioticum en hydroxychloroquine (hcq). Toen een studie in The Lancet aantoonde dat dat laatste medicijn – ook aangeraden door president Trump – onveilig was, trok de WHO zijn handen van hcq af. Die studie bleek later frauduleus.