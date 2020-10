Vrouw neemt 23 familieleden mee naar eerste date

Dat meldt The Daily Mail op basis van Chinese bronnen. De vrouw bracht de 23 familieleden mee bij wijze van verrassing, waarna het tafeltje-voor-twee werd ingewisseld voor een luidruchtig buffet. Dat ging aanvankelijk goed.

Maar na het etentje bleef de vrouw achter met een rekening van zo’n 2.500 euro omdat haar toekomstige prins op het witte paard was gevlucht toen het bonnetje op tafel kwam.

De date was volgens lokale media geregeld door de moeder van de jongeman. Zij was bang dat de 29-jarige meneer Liu zijn hele leven vrijgezel bleef. Liu had beloofd voor de rekening te betalen.

’Het was een test’

De vrouw nam haar familie mee om haar potentiële geliefde te testen. Ze wilde weten of hij ook voor 25 mensen wilde betalen, reageerde ze in Chinese media. Het gezelschap genoot van dure gerechten en alcoholische drank, maar de jongedame was geschokt toen bleek dat Liu aan het eind van de maaltijd het hazenpad had genomen. Hij zou de hoogte van de rekening hebben meegekregen en daarna zijn biezen hebben gepakt.

De rekening bedroeg 19,800 yuan, omgerekend 2496,84 euro.

Discussie: kan dit?

Hoe het afliep? De date bleef eenmalig en meneer Liu faalde voor de vrijgevigheidstest maar bood nog wel aan een klein deel van de rekening op zich te nemen. Het incident heeft voor veel discussie gezorgd op sociale media waar Chinezen bediscussiëren wie er had moeten betalen.

„De man moet betalen! Maar om 23 mensen te brengen gaat wel ver”, schrijft iemand. Een ander zegt dat ’als ze elkaar leuk vinden, de man betaalt, en anders wordt het splitten’. Sommige mensen zien een verrassingsbezoek niet als een probleem. „Normaal gesproken neemt de vrouw een of twee vriendinnen mee voor als het ongemakkelijk wordt. Wij heren zouden moeten betalen. Als de vrouw zeven of acht mensen meeneemt, is het tijd om weg te gaan.”